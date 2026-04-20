JOST Werke Aktie
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WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Europa und die asiatische-pazifische Region dürften die US-Schwäche beim Lkw-Zulieferer kompensiert haben, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
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Unternehmen:
JOST Werke AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
74,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
55,50 €
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Abst. Kursziel*:
33,33%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
56,00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
32,14%
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Analyst Name::
Nicolai Kempf
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KGV*:
-