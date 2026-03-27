JOST Werke Aktie
|49,80EUR
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WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Mit den Zahlen für das Jahr 2025 habe der Nutzfahrzeugzulieferer die Erwartungen übertroffen, schrieb Fabio Hölscher in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die organische Entwicklung sei robust und die Risiken in der Bilanz abgebaut worden./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
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Analyst:
Warburg Research
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Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49,95 €
|
Abst. Kursziel*:
48,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,59%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
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