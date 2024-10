NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 220 auf 210 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Sorgen der Anleger bestätigt, wonach es bei der Kernmarke Gucci keine deutlichen Verbesserungen gibt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Premium-Positionierung der Marke Bottega Veneta und die Widerstandsfähigkeit im Bereich Brillen/Beauty seien die beiden kleinen positiven Aspekte der Zahlenvorlage gewesen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2024 / 15:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2024 / 15:57 / ET





