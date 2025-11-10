L'Oréal Aktie

354,90EUR 0,45EUR 0,13%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.11.2025 13:15:17

LOréal Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die chinesischen Kosmetikimporte seien im September und Oktober zusammengenommen um 6,1 Prozent gesunken, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Importdaten aus Frankreich lägen noch nicht vor. Doch die Signale vor dem chinesischen "Single's Day" am 11. November seien nicht ermutigend./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
357,40 € 		Abst. Kursziel*:
-4,87%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
354,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,20%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Analysen

13:15 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
05.11.25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.25 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
22.10.25 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 354,90 0,13% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

Aktuelle Aktienanalysen

15:07 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
14:44 Novo Nordisk Halten DZ BANK
14:38 AstraZeneca Halten DZ BANK
13:37 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
13:16 HELLA Hold Deutsche Bank AG
13:15 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
13:00 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
12:55 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
12:54 BASF Buy Deutsche Bank AG
12:54 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:44 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
12:43 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
12:41 Aumovio Buy Deutsche Bank AG
12:38 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:37 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:22 Fabasoft buy Warburg Research
12:01 Novo Nordisk Neutral UBS AG
11:57 Deutsche Bank Buy UBS AG
11:43 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:35 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
11:23 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
11:15 Zalando Buy Deutsche Bank AG
11:11 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
11:10 Unilever Sell UBS AG
11:10 NORMA Group Buy Warburg Research
11:06 LANXESS Buy Warburg Research
11:05 Nokia Buy Deutsche Bank AG
11:05 Hypoport Buy Warburg Research
11:05 Roche Buy UBS AG
11:03 Hannover Rück Buy UBS AG
11:02 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
11:02 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10:49 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
10:43 Daimler Truck Buy Warburg Research
10:36 Stabilus Buy Warburg Research
10:22 KRONES Buy Deutsche Bank AG
10:21 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
10:09 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:08 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
09:59 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
09:57 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:42 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
09:38 DEUTZ Kaufen DZ BANK
09:29 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
09:02 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:51 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08:31 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
08:19 NVIDIA Buy UBS AG
08:12 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen