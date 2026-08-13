Carl Zeiss Meditec Aktie
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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 26 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das dritte Quartal des Medizintechnikkonzerns habe eine Stabilisierung der Geschäfte signalisiert, schrieb Sven Kürten am Donnerstag zu den vor einer Woche vorgelegten Zahlen. Unter anderem durch das Vorwärtsrollieren seines Bewertungsmodells habe er trotz gesenkter Gewinnschätzungen den fairen Wert für die Aktie angehoben./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Halten
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
29,36 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
30,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
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KGV*:
-
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