Österreichische Post Aktie

30,75EUR -0,15EUR -0,49%
Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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13.08.2026 17:27:00

Österreichische Post accumulate

Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung für die Aktien der heimischen Post von "hold" auf "accumulate" angehoben. Das Kursziel liegt zwar weiter bei 35,0 Euro, nach den jüngsten Kursverlusten der Aktie habe sie damit nun aber ein Aufwärtspotenzial von über 10 Prozent, schreibt der Erste-Experte Christoph Schultes. An der Wiener Börse notierte die Post-Aktie am Donnerstag im Späthandel mit 30,95 Euro.

Die von der Post gemeldeten Halbjahreszahlen waren zwar schwach, aber weitgehend wie erwartet ausgefallen. Hintergrund der negativen Börsenreaktion könnte das überraschend schwache Nettoergebnis gewesen sein, heißt es in der Erste-Analyse. Positiv sieht Schultes aber, dass die Post trotz des schwachen Halbjahres an ihrem Jahresausblick festgehalten hat.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/ste

ISIN AT0000APOST4 WEB http://www.post.at

AFA0072 2026-08-13/17:27

Zusammenfassung: Österreichische Post AG accumulate
Unternehmen:
Österreichische Post AG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
accumulate 		Kurs*:
30,90 € 		Abst. Kursziel*:
13,27%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
30,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
Analyst Name::
Schultes Christoph 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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