Österreichische Post Aktie
|30,75EUR
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|-0,49%
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
Österreichische Post accumulate
Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung für die Aktien der heimischen Post von "hold" auf "accumulate" angehoben. Das Kursziel liegt zwar weiter bei 35,0 Euro, nach den jüngsten Kursverlusten der Aktie habe sie damit nun aber ein Aufwärtspotenzial von über 10 Prozent, schreibt der Erste-Experte Christoph Schultes. An der Wiener Börse notierte die Post-Aktie am Donnerstag im Späthandel mit 30,95 Euro.
Die von der Post gemeldeten Halbjahreszahlen waren zwar schwach, aber weitgehend wie erwartet ausgefallen. Hintergrund der negativen Börsenreaktion könnte das überraschend schwache Nettoergebnis gewesen sein, heißt es in der Erste-Analyse. Positiv sieht Schultes aber, dass die Post trotz des schwachen Halbjahres an ihrem Jahresausblick festgehalten hat.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
mik/ste
ISIN AT0000APOST4 WEB http://www.post.at
AFA0072 2026-08-13/17:27
|Zusammenfassung: Österreichische Post AG accumulate
|
Unternehmen:
Österreichische Post AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
accumulate
|
Kurs*:
30,90 €
|
Abst. Kursziel*:
13,27%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
30,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
|
Analyst Name::
Schultes Christoph
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Österreichische Post AG
|
09:28
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
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|Börse Wien in Grün: ATX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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|Gewinne in Wien: ATX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.08.26
|Börse Wien: ATX im Plus (finanzen.at)
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12.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
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12.08.26
|Freundlicher Handel in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
|
11.08.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
11.08.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Österreichische Post AG
|17:27
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|Erste Group Bank
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|Barclays Capital
|16.03.26
|Österreichische Post
|Barclays Capital
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|17:27
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Österreichische Post
|Barclays Capital
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|29.04.21
|Österreichische Post buy
|Erste Group Bank
|05.06.20
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|29.01.20
|Österreichische Post kaufen
|Erste Group Bank
|21.06.19
|Österreichische Post buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.01.19
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|16.03.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.20
|Österreichische Post verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Österreichische Post AG
|30,75
|-0,49%
Aktuelle Aktienanalysen
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|16:54
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|Deutsche Bank AG
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|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
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|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.