Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung für die Aktien der heimischen Post von "hold" auf "accumulate" angehoben. Das Kursziel liegt zwar weiter bei 35,0 Euro, nach den jüngsten Kursverlusten der Aktie habe sie damit nun aber ein Aufwärtspotenzial von über 10 Prozent, schreibt der Erste-Experte Christoph Schultes. An der Wiener Börse notierte die Post-Aktie am Donnerstag im Späthandel mit 30,95 Euro.

Die von der Post gemeldeten Halbjahreszahlen waren zwar schwach, aber weitgehend wie erwartet ausgefallen. Hintergrund der negativen Börsenreaktion könnte das überraschend schwache Nettoergebnis gewesen sein, heißt es in der Erste-Analyse. Positiv sieht Schultes aber, dass die Post trotz des schwachen Halbjahres an ihrem Jahresausblick festgehalten hat.

Analysierendes Institut Erste Group

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mik/ste

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