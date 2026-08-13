grenke Aktie
|11,56EUR
|-0,36EUR
|-3,02%
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
grenke Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Grenke von 21 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Leasinganbieter schlage sich gut im schwierigen Umfeld, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Grenke leide weiter unter den hohen Insolvenzzahlen in Europa, bleibe aber attraktiv bewertet./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Kaufen
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
11,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
11,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu grenke AG
|
18:34
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Grenke auf 20 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
11:47
|ROUNDUP: Grenke macht weniger Neugeschäft - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
07:03
|EQS-News: grenke steigert Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2026 (EQS Group)
|
07:03
|EQS-News: grenke increases Group earnings in the first half of 2026 (EQS Group)
|
31.07.26
|Börse Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
02.07.26
|Warburg Research bewertet grenke vorsichtiger trotz Kaufempfehlung - Aktie steigt (dpa-AFX)
|
01.07.26
|XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu grenke AG
|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|14.05.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|14.05.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|14.05.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.24
|grenke Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|grenke AG
|11,56
|-3,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:07
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:14
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:58
|Cisco Halten
|DZ BANK
|16:55
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.