WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das zweite Quartal des Online-Portalbetreibers habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sprach daher von einem ermutigenden Quartalsbericht - auch vor dem Hintergrund, dass der Ausblick wegen der starken Geschäftsdynamik angehoben worden sei./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Scout24
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
118,60 €
Abst. Kursziel*:
-31,70%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
118,80 €
Abst. Kursziel aktuell:
-31,82%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
KGV*:
-
Analysen zu Scout24
11:22
Scout24 Overweight
JP Morgan Chase & Co.
11:21
Scout24 Outperform
RBC Capital Markets
11:04
Scout24 Neutral
UBS AG
05.08.25
Scout24 Neutral
UBS AG
05.08.25
Scout24 Hold
Jefferies & Company Inc.
