Henkel vz. Aktie
|68,62EUR
|1,60EUR
|2,39%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das robuste Zahlenwerk des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers deute auf dynamische Margen hin, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
84,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
67,14 €
|
Abst. Kursziel*:
25,11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
68,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,41%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
12:35
|ROUNDUP: Henkel erwartet höhere Marge trotz Konsumflaute - Aktie im Plus (dpa-AFX)
|
11:49
|Henkel vz-Analyse: So bewertet Warburg Research die Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
11:37
|Henkel vz-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
|
11:12
|Henkel-Aktie dennoch höher: Henkel reduziert Umsatzausblick (dpa-AFX)
|
11:05
|AKTIEN-FLASH: Henkel-Zahlen kommen gut an (dpa-AFX)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 77 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|DAX-Handel aktuell: DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.mehr Analysen
|11:10
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:55
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:49
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11:10
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:55
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:49
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:55
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:49
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|15.07.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|26.06.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|13.05.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:10
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08:18
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|26.06.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|68,60
|2,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:48
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|11:34
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|11:32
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:31
|Apple Neutral
|UBS AG
|11:30
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|11:22
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|11:18
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|11:13
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:12
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:11
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|11:10
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:09
|Allianz Neutral
|UBS AG
|11:09
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|11:08
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:08
|Merck Buy
|UBS AG
|11:04
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:04
|IONOS Buy
|UBS AG
|11:02
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:59
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:57
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|10:56
|freenet Buy
|Warburg Research
|10:56
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:55
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:49
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:48
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:47
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|10:40
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:58
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Fraport Halten
|DZ BANK
|08:55
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)