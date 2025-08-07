Henkel vz. Aktie

07.08.2025 11:10:23

Henkel vz Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das robuste Zahlenwerk des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers deute auf dynamische Margen hin, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
67,14 € 		Abst. Kursziel*:
25,11%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
68,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,41%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

