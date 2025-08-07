Nutrien Aktie
|49,17EUR
|-0,85EUR
|-1,70%
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nutrien nach Zahlen von 64 auf 63 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngerhersteller habe mit seinem Zahlenwerk zum zweiten Quartal seine und die durchschnittlichen Analystenerwartungen (Konsens) übertroffen, schrieb Lucas Beaumont in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vor allem Kali und Stickstoff hätten zu den starken Zahlen beigetragen./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 23:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 23:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 63,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 57,95
|
Abst. Kursziel*:
8,71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 58,00
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,62%
|
Analyst Name::
Lucas Beaumont
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)mehr Nachrichten
|
05.08.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.07.25
|BHP’s bet on potash runs into $1.7bn cost overrun (Financial Times)
|
18.07.25
|BHP’s bet on potash runs into $1.7bn cost overrun (Financial Times)
|
06.05.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)mehr Analysen
|11:34
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|14.07.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|Nutrien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.25
|Nutrien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.25
|Nutrien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:34
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|14.07.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|Nutrien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.25
|Nutrien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.25
|Nutrien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|Nutrien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.25
|Nutrien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.25
|Nutrien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.02.25
|Nutrien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:34
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|03.03.25
|Nutrien Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|13.01.25
|Nutrien Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|49,17
|-1,70%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:48
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|11:34
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|11:32
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:31
|Apple Neutral
|UBS AG
|11:30
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|11:22
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|11:18
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|11:13
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:12
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:11
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|11:10
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:09
|Allianz Neutral
|UBS AG
|11:09
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|11:08
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:08
|Merck Buy
|UBS AG
|11:04
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:04
|IONOS Buy
|UBS AG
|11:02
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:59
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:57
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|10:56
|freenet Buy
|Warburg Research
|10:56
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:55
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:49
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:48
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:47
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|10:40
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:58
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Fraport Halten
|DZ BANK
|08:55
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)