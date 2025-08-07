Vestas Wind Systems A-S Aktie
|15,46EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vestas vor Zahlen zum zweiten Quartal von 175 auf 160 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten bleibe sie positiv gestimmt für die Aktie des Windkraftanlagen-Bauers, schrieb Supriya Subramanian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mittelfristige Anlagestory sei intakt./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
160,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
115,85 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Supriya Subramanian
|
KGV*:
-
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.04.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
