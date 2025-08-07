LEG Immobilien Aktie
|72,05EUR
|0,45EUR
|0,63%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
LEG Immobilien Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Mit seinen wichtigsten Kennziffern habe der Wohnimmobilienkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Charles Boissier in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Fortschritte in Sachen Verkäufe seien erwünscht, aber nach wie vor verhalten. Die Jahresziele habe LEG allerdings angehoben./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
98,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,85 €
|
Abst. Kursziel*:
36,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,02%
|
Analyst Name::
Charles Boissier
|
KGV*:
-
Analysen zu LEG Immobilienmehr Analysen
|11:09
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|10:46
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|08:26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|72,05
|0,63%
