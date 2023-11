NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Analystin Sofie Peterzens nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie nur kleinere Anpassungen an ihren Erwartungen für das Nettoergebnis der spanischen Bank in den Jahren 2024 und 2025 vor. Sie geht nun von einem etwas dynamischeren Nettozinseinkommen aus, was aber zu einem großen Teil durch höhere Kosten ausgeglichen werde./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 16:17 / GMT



