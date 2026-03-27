SFC Energy Aktie

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WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

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27.03.2026 07:36:05

SFC Energy Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen und der Ausblick des Brennstoffzellenspezialisten auf 2026 hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Robert-Jan van der Horst am Donnerstagabend. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 18:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
Unternehmen:
SFC Energy AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14,60 € 		Abst. Kursziel*:
23,29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,65%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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