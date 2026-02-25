SFC Energy Aktie
|14,52EUR
|0,42EUR
|2,98%
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
SFC Energy Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 18 auf 17 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit dem mehr als 20-prozentigen Kursrückgang seit seiner letzten Einschätzung der Aktien erschienen die schwache Umsatzentwicklung und das immer noch schwierige Konjunkturumfeld angemessen eingepreist, begründete Robert-Jan van der Horst am Dienstagabend seine Kaufempfehlung. Die starke Profitabilität und die soliden mittelfristigen Aussichten des Brennstoffzellenspezialisten erschienen darin aber noch nicht berücksichtigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13,96 €
|
Abst. Kursziel*:
21,78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,08%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SFC Energy AG
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt SFC Energy auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 17 Euro (dpa-AFX)
|
24.02.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.02.26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS: SFC Energy sehr fest - Gewinnausblick überrascht positiv (dpa-AFX)
|
24.02.26
|ROUNDUP: SFC Energy setzt auf Verteidigungsgeschäft - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.02.26
|WDH/SFC Energy will zurück auf Wachstumspfad - Setzt auf Verteidigungsgeschäft (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|SFC Energy AG
|14,52
|2,98%
