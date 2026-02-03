SFC Energy Aktie
|13,90EUR
|-0,10EUR
|-0,71%
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
SFC Energy Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 20 auf 16,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management habe bereits offen eingestanden, dass das Jahr 2025 eine Enttäuschung gewesen sei, schrieb Michael Kuhn in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Ende Februar. Der Gegenwind werde wohl anhalten und entsprechend vorsichtig dürfte das Unternehmen planen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Hold
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16,40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14,00 €
|
Abst. Kursziel*:
17,14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,99%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
