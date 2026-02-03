SFC Energy Aktie

03.02.2026 09:21:57

SFC Energy Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 20 auf 16,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management habe bereits offen eingestanden, dass das Jahr 2025 eine Enttäuschung gewesen sei, schrieb Michael Kuhn in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Ende Februar. Der Gegenwind werde wohl anhalten und entsprechend vorsichtig dürfte das Unternehmen planen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SFC Energy AG Hold
Unternehmen:
SFC Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16,40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14,00 € 		Abst. Kursziel*:
17,14%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
13,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,99%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

