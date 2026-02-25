SFC Energy Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy nach Geschäftszahlen und einem Ausblick von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gelegenheiten im Zusammenhang mit Rüstungstechnik ließen die Ziele zurückhaltend erscheinen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Das Unternehmen könnte im weiteren Verlauf die Ziele erhöhen. Die Aktien sollten in den vergangenen. Monaten einen Boden gefunden haben./rob/bek/ag
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,70 €
|
Abst. Kursziel*:
36,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,77%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
