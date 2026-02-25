SFC Energy Aktie

14,84EUR 0,74EUR 5,25%
SFC Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

25.02.2026 11:02:59

SFC Energy Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy nach Geschäftszahlen und einem Ausblick von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gelegenheiten im Zusammenhang mit Rüstungstechnik ließen die Ziele zurückhaltend erscheinen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Das Unternehmen könnte im weiteren Verlauf die Ziele erhöhen. Die Aktien sollten in den vergangenen. Monaten einen Boden gefunden haben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
Unternehmen:
SFC Energy AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14,70 € 		Abst. Kursziel*:
36,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,77%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SFC Energy AG

