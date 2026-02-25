SFC Energy Aktie

14,84EUR 0,74EUR 5,25%
SFC Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

25.02.2026 11:15:10

SFC Energy Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 16,40 Euro auf "Hold" belassen. Das Management habe einen optimistischen Eindruck hinterlassen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz nach dem Geschäftsbericht. Das Umsatzziel für 2026 sei vorsichtig, es gebe allerdings enorme Zuversicht für eine merkliche Margensteigerung./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SFC Energy AG Hold
Unternehmen:
SFC Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16,40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14,78 € 		Abst. Kursziel*:
10,96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
14,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,51%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SFC Energy AG

