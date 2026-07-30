Shell Aktie

38,86EUR 0,22EUR 0,57%
Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 14:59:52

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe, gestützt durch das Hochlaufen des Flüssigerdgas-Geschäfts und eine für die Handelssparte günstiges gesamtwirtschaftliches Umfeld, starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:43 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
33,38 £ 		Abst. Kursziel*:
19,85%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
33,49 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
19,44%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

mehr Nachrichten