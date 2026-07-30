Shell Aktie
|38,86EUR
|0,22EUR
|0,57%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe, gestützt durch das Hochlaufen des Flüssigerdgas-Geschäfts und eine für die Handelssparte günstiges gesamtwirtschaftliches Umfeld, starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
33,38 £
|
Abst. Kursziel*:
19,85%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
33,49 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,44%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
12:50
|ROUNDUP: Shell verdient dank hoher Öl- und Gaspreise weiter hervorragend (dpa-AFX)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
08:18
|Shell posts second-highest profits ever as traders cash in on Iran disruption (Financial Times)
|
08:18
|Shell posts second-highest profits ever as traders cash in on Iran disruption (Financial Times)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
29.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)