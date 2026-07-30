NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe, gestützt durch das Hochlaufen des Flüssigerdgas-Geschäfts und eine für die Handelssparte günstiges gesamtwirtschaftliches Umfeld, starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:43 / EDT





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