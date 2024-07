NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 165 US-Dollar belassen. Die durchwachsenen Resultate des Elektroautobauers belegten die wachsende Bedeutung von Energiespeichern sowie die Rückkehr zu einer positiven Barmittelentwicklung, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die anschließende Analystenkonferenz habe sich um zumeist bekannte Themen gedreht und das Unternehmen habe frühere Aussagen wiederholt, etwa zum Thema Robotaxis./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 20:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2024 / 20:07 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.