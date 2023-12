NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat UPS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 202 US-Dollar belassen. Im laufenden Quartal begännen sich die sinkenden Vergleichswerte aus dem Vorjahr positiv in der Volumenentwicklung der global agierenden Logistikunternehmen widerzuspiegeln, schrieb Analyst Alexander Irving in eine am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Bei UPS hätten schwache Drittquartalszahlen zu einer Senkung der Erwartungen für 2023 geführt. Dennoch rechne das Unternehmen mit einer schrittweise steigenden Profitabilität./gl/mis



