Aktien-Tipp: So bewertet Warburg Research die Beiersdorf-Aktie
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Beiersdorf vor Zahlen für das dritte Quartal von 180 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Jörg Philipp Frey rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem trägen Quartal für den Kosmetikkonzern. Allerdings dürfte sich das Wachstum 2026 auch wegen der Markteinführung von Thiamidol, einem Wirkstoff zur Reduzierung von Pigmenflecken, in Festlandchina beschleunigen.
Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Beiersdorf legte um 09:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 90,84 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 87,14 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. 11 113 Beiersdorf-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 büßte die Aktie um 26,1 Prozent ein. Experten zufolge können Beiersdorf-Anleger am 26.02.2026 einen Blick in die Q4 2025-Bilanz werfen.
Analysen zu Beiersdorf AG
|09:22
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|08.10.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
