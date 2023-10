Allianz-Aktie schwächer: Allianz kauft TUA von Generali auf - Verkauf von CPIC Fund Management-Anteil

Der italienische Versicherungskonzern Generali will seine auf Kraftfahrtversicherungen spezialisierte Tochter TUA Assecurazioni an Allianz abgeben.

Der Kaufpreis für den Sachversicherer mit Fokus auf Italien liege bei 280 Millionen Euro, teilte Assicurazioni Generali am Donnerstagabend in Mailand mit. TUA vermittelt vor allem Kraftfahrtversicherungen über nicht gebundene Vermittler und Makler. Das Geschäft soll nach Vorstellung von Generali im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden und braucht noch die Zustimmung von Behörden.

Allianz steigt bei chinesischer CPIC Fund Management aus

Die Allianz konzentriert sich in China auf ihre eigenen Asset-Management-Aktivitäten. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, verkauft er seinen Anteil in Höhe von 49 Prozent an der CPIC Fund Management an Guotai Junan Securities. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Allianz verwies auf seine Strategie, sich in China auf jene Asset-Management-Geschäfte zu fokussieren, die dem Konzern komplett gehören. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Die Allianz-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,57 Prozent leichter bei 225,20 Euro.

MAILAND / FRANKFURT (dpa-AFX / Dow Jones Newswires)