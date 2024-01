Allianz-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz in einem Ausblick auf 2024 von 250 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Will Hardcastle bevorzugt laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Versicherungsbranche zum einen als Teilbranche die Rückversicherer. Zum anderen zieht er jene Versicherer vor, die auf Individualversicherungen statt auf Gewerbeversicherungen spezialisiert sind. Zu den von ihm besonders bevorzugten Papieren zählen die von Prudential, Munich Re, Axa, Direct Line, Beazley und Phoenix. Seine am wenigsten bevorzugten Aktien sind Ageas, Generali und Swiss Re./ck/gl





Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Allianz-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 12:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 242,15 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 11,50 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 232 174 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2024 kletterte das Papier um 0,1 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzkennzahlen wird am 23.02.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 04:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 04:27 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.