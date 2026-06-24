Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX leichter

Der DAX gibt sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,00 Prozent auf 24 643,80 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,413 Prozent auf 24 790,70 Punkte an der Kurstafel, nach 24 893,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 619,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 800,66 Punkten erreichte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,57 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 24 888,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, erreichte der DAX einen Wert von 22 636,91 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Stand von 23 641,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,426 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 4,35 Prozent auf 352,50 EUR), Symrise (+ 2,96 Prozent auf 89,02 EUR), Brenntag SE (+ 2,69 Prozent auf 54,94 EUR), adidas (+ 1,87 Prozent auf 174,30 EUR) und Zalando (+ 1,76 Prozent auf 25,95 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Rheinmetall (-16,42 Prozent auf 975,00 EUR), RWE (-2,19 Prozent auf 54,42 EUR), EON SE (-2,16 Prozent auf 17,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,93 Prozent auf 44,37 EUR) und Heidelberg Materials (-1,71 Prozent auf 180,55 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 212 609 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 212,672 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at