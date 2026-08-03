Symrise Aktie
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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. "Sonne und Schatten", titelte Victoria Nice in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf das zweite Quartal. Unter dem Strich bleibe es unsicher, wann der Aromen- und Duftstoffhersteller zu einem branchenführenden Wachstum zurückkehren könne./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
89,78 €
|
Abst. Kursziel*:
10,27%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
89,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,19%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
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