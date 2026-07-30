Symrise Aktie
|93,00EUR
|4,34EUR
|4,90%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe mit seinem Umsatzwachstum aus eigener Kraft insgesamt positiv überrascht, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Gleichwohl hob der Experte die Rückgänge im Geschäft mit feinen Düften und Heimtierprodukten negativ hervor./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Hold
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
92,76 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
93,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,98%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
11:09
|Symrise sieht Wachstum im 3Q auf Vorquartalsniveau (Dow Jones)
|
10:27
|ROUNDUP: Symrise wächst wieder aus eigener Kraft - Ziele bestätigt - Kurssprung (dpa-AFX)
|
09:45
|Aktie zieht an: Symrise wächst wieder organisch - Marge unter Vorjahr (Dow Jones)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
07:59
|Symrise wächst wieder aus eigener Kraft - Jahresziele bestätigt (dpa-AFX)