Symrise Aktie
|88,78EUR
|1,20EUR
|1,37%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" belassen. Auch wenn sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften, bleibe das Branchenumfeld herausfordernd, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verbrauchernachfrage sei schwach, während gleichzeitig Preiserhöhungen erforderlich seien, da die Herstellungskosten bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein schrittweise steigen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzuge sie Unternehmen mit einer positiven Dynamik beim flächenbereinigten Umsatzwachstum, wie Danone, Unilever und AB Inbev. Im Bereich Inhaltsstoffe dürfte sich das Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt haben ? angeführt von Givaudan./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 23:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
88,52 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
88,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
21.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein startet Symrise mit 'Market-Perform' - Ziel 99 Euro (dpa-AFX)
|
20.07.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
20.07.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17.07.26
|DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.07.26