Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter

Der Dow Jones zeigte sich am Dienstagabend schwächer.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 1,35 Prozent tiefer bei 38 272,75 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 11,693 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,362 Prozent leichter bei 38 656,76 Punkten, nach 38 797,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 38 039,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 699,17 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 37 592,98 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 13.11.2023, bei 34 337,87 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 13.02.2023, den Stand von 34 245,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 1,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 38 927,08 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 1,07 Prozent auf 110,46 USD), Travelers (+ 0,59 Prozent auf 215,95 USD), Visa (+ 0,27 Prozent auf 275,81 USD), Verizon (+ 0,07 Prozent auf 40,13 USD) und Merck (+ 0,07 Prozent auf 125,43 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Walgreens Boots Alliance (-4,77 Prozent auf 21,55 USD), Goldman Sachs (-3,54 Prozent auf 378,75 USD), Dow (-2,94 Prozent auf 53,18 USD), Caterpillar (-2,73 Prozent auf 312,84 USD) und Boeing (-2,33 Prozent auf 204,46 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 15 630 847 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,901 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,94 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,71 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at