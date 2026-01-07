Apple Aktie

224,50EUR -3,05EUR -1,34%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

06.01.2026 16:04:16

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Schwächere Umsatztrends als sonst in der Saison hätten sich im Dezember fortgesetzt und könnten ein moderates Risiko für die Prognose für das Service-Geschäft im ersten Geschäftsquartal darstellen, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag angesichts jüngster Daten für Apples App Store./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 20:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 264,37 		Abst. Kursziel*:
15,37%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 262,36 		Abst. Kursziel aktuell:
16,25%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

