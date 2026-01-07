Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Schwächere Umsatztrends als sonst in der Saison hätten sich im Dezember fortgesetzt und könnten ein moderates Risiko für die Prognose für das Service-Geschäft im ersten Geschäftsquartal darstellen, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag angesichts jüngster Daten für Apples App Store./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 20:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
