Von Adria Calatayud

DOW JONES--British American Tobacco plant als Teil seiner Strategie zur Kostensenkung den Abbau oder die Auslagerung von fast einem Fünftel seiner Mitarbeiter. Der Hersteller der Zigarettenmarken Lucky Strike und Kent kündigte am Montag an, bis zum Jahresende würden rund 5.500 Stellen abgebaut, und zwar zusätzlich zu den etwa 3.500 Positionen, die bereits an Outsourcing-Partner wie Accenture ausgelagert worden seien. Laut Website beschäftigt das Tabakunternehmen weltweit 47.000 Mitarbeiter. BAT erklärte, dass seine Lieferketten-Operationen im Vereinigten Königreich und in Singapur sowie bestimmte Funktionen in den globalen Servicezentren in Costa Rica, Mexiko, Polen, Rumänien und Malaysia an Accenture übergegangen sind. Das Unternehmen hat zudem in den vergangenen zwei Jahren sein Produktionsnetz konsolidiert, dazu gehörte auch die Schließung eines Werks in der südafrikanischen Kleinstadt Heidelberg. Die Veränderungen sind Teil eines Restrukturierungsprogramms, das BAT im vergangenen Jahr gestartet hat und das bis 2028 jährliche Kosteneinsparungen von rund 600 Millionen Pfund bringen soll, so das Unternehmen. Die operativen Veränderungen verliefen planmäßig, hieß es dazu jetzt.

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June 29, 2026 05:05 ET (09:05 GMT)