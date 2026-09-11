BAT Aktie
|48,26EUR
|1,07EUR
|2,27%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 3800 Pence auf "Underperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte seine Schätzungen am Freitag an, "nachdem sich der Staub nach der Berichtssaison zum ersten Halbjahr gelegt hat". Er sieht weiter Risiken für die mittelfristige Konzernprofitabilität./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
48,22 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
41,42 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
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10.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.at)
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04.09.26
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04.09.26
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04.09.26
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|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,26
|2,27%
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|12:00
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:59
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:59
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:27
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11:23
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:23
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|10:12
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Ryanair Outperform
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|JP Morgan Chase & Co.
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|RBC Capital Markets
|10.09.26
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|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
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|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
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