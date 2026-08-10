BAT Aktie
|49,31EUR
|-2,25EUR
|-4,36%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für British American Tobacco von 3600 auf 3800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. James Edwardes Jones passte am Montag seinen Schätzungen infolge der Halbjahreszahlen des Tabakkonzerns an. Er sieht aber mittelfristig nach wie vor Risiken für die Profitabilität./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
43,34 £
|
Abst. Kursziel*:
-12,32%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
42,28 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,12%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
15:58
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
15:58
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt mittags nach (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
05.08.26
|FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|13:57
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|13:57
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|13:57
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,69
|-3,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:27
|Under Armour Buy
|UBS AG
|16:27
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|16:26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|15:31
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|14:59
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14:11
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:57
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|13:43
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:28
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:48
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|11:22
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|11:22
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:50
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|10:36
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:35
|RENK Buy
|Warburg Research
|10:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:15
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|09:54
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|09:54
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:49
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:12
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07:50
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.