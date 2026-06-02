BAT Aktie
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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat British American Tobacco (BAT) (BAT) nach Vorab-Aussagen zur Entwicklung im ersten Geschäftshalbjahr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe über eine mäßige Entwicklung im traditionellen Zigarettengeschäft berichtet, wogegen das Geschäft mit neueren Produkten stark gelaufen sei, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Für das Geschäftsjahr habe BAT die Ziele am unteren Ende des mittelfristigen Algorithmus bestätigt - das Wachstum sollte vor allem in die zweite Hälfte fallen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
44,21 £
|
Abst. Kursziel*:
-18,57%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
43,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,85%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
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