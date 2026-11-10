BAT Aktie
|53,48EUR
|-0,02EUR
|-0,04%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von British American Tobacco (BAT) beim Kursziel von 5300 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die neuen Produktkategorien (NGP) mit rauchfreien Alternativen heizten das Wachstum der Tabakbranche an, schrieb Edward Hockin am Montag. Sie leisteten einen immer bedeutenderen Gewinnbeitrag für die Konzerne. Bei British American Tobacco sieht Hockin aktuell die attraktivste Kombination aus Wachstum und Bewertung./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Overweight
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5 300,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44,77 £
|
Abst. Kursziel*:
11 738,28%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
44,77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
11 738,28%
|
Analyst Name::
Edward Hockin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.11.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
09.11.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
06.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|53,48
|-0,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:24
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:16
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|09.11.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets