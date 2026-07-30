NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe im ersten Halbjahr gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sorge bereite aber weiterhin die Marge./rob/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:31 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.