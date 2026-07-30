BAT Aktie
|53,92EUR
|-0,82EUR
|-1,50%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
30.07.2026 13:12:49
BAT Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe im ersten Halbjahr gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sorge bereite aber weiterhin die Marge./rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
46,24 £
|
Abst. Kursziel*:
-22,15%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
46,26 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22,18%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
13:54
|ROUNDUP: British American Tobacco wächst im Halbjahr - Analyst moniert Marge (dpa-AFX)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
29.07.26
|FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Verlust hätte eine BAT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.07.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
28.07.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
27.07.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
|
27.07.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.at)