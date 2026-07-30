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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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30.07.2026 13:12:49

BAT Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe im ersten Halbjahr gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sorge bereite aber weiterhin die Marge./rob/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
46,24 £ 		Abst. Kursziel*:
-22,15%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
46,26 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-22,18%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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