BAT Aktie
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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 4550 auf 5200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen für Europas Tabakkonzerne am Donnerstag an jüngste Branchendaten sowie die Nachrichten von der US-Gesundheitsbehörde FDA an. Er sieht darin positive Impulse für die neuen Produktkategorien, die sich allerding als nachhaltig erweisen müssten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 06:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
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Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
52,00 £
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
56,04 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
48,64 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Felton
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KGV*:
-
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