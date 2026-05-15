NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 4550 auf 5200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen für Europas Tabakkonzerne am Donnerstag an jüngste Branchendaten sowie die Nachrichten von der US-Gesundheitsbehörde FDA an. Er sieht darin positive Impulse für die neuen Produktkategorien, die sich allerding als nachhaltig erweisen müssten./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 06:33 / BST

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