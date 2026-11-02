BAT Aktie

54,94EUR 0,06EUR 0,11%
BAT ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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02.11.2026 10:43:49

BAT Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat British American Tobacco (BAT) auf "Buy" mit einem Kursziel von 5600 Pence belassen. Analyst Andrei Andon-Ionita verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass die US-Gesundheitsbehörde acht verschiedene Varianten der "Velo Mini 4mg"-Nikotinbeutel des Tabakkonzerns zugelassen hat. Das zugelassene Sortiment umfasse zusätzliche Geschmacksrichtungen sowie eine weitere Nikotinstärke (4 mg) und dürfte BAT neue Möglichkeiten eröffnen, das Wachstum im Bereich der oralen Nikotinbeutel in den USA voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund bewertet er die Nachricht für die Aktie positiv./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
56,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,46 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45,95 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

BAT PLC (British American Tobacco) 54,98 0,18% BAT PLC (British American Tobacco)

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12:00 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
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10:50 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
10:43 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
10:32 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
10:27 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
10:22 Ströer Market-Perform Bernstein Research
10:22 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
10:13 Ströer Market-Perform Bernstein Research
10:11 GSK Outperform Bernstein Research
10:06 KION GROUP Outperform Bernstein Research
10:03 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:58 FUCHS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:55 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:51 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:49 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:44 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:42 Gerresheimer Market-Perform Bernstein Research
09:35 Danone Outperform Bernstein Research
09:18 Novartis Sell Deutsche Bank AG
08:51 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:49 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:44 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
07:40 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:27 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:20 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07:19 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:50 BAT Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:27 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
06:27 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
06:26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
30.10.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
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