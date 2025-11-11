BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
11.11.2025 10:00:00
BMW MUSEUM Presseinformation.
+++ Zeitreise durch mehr als 100 Jahre BMW Geschichte +++ Über 840.000 Gäste im Jahr 2024 +++ Details zu Ausstellung, Architektur und Besuchserlebnis +++ Angebote für Kinder im BMW Junior Museum +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Gewinne in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)