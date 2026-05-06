BMW Aktie
|82,88EUR
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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Stephen Reitman attestierte dem Autobauer in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung einen "sehr sauberen" Quartalsbericht. Die operative Marge (Ebit) im Autogeschäft und der Cashflow hätten jeweils die Erwartungen übertroffen./rob/tih/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Outperform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
82,04 €
|
Abst. Kursziel*:
31,64%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
82,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,31%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
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