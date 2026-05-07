BMW Aktie

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BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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07.05.2026 12:26:19

BMW Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe einen guten Job gemacht, lautete das Fazit von Patrick Hummel am Mittwochabend. Der Experte hob das gute Abschneiden der "Neue Klasse" und die Kontrolle der Kosten hervor./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Neutral
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
83,04 € 		Abst. Kursziel*:
5,97%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
82,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,64%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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