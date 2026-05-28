BMW Aktie

75,88EUR -1,18EUR -1,53%
BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.05.2026 12:31:41

BMW Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für BMW von 102 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Wir sehen BMW weiterhin von den deutschen Herstellern mit am besten beim Thema Transformation positioniert", schrieb Michael Punzet am Donnerstag. Dies gelte auch im Hinblick auf die Zollunsicherheiten. Zusätzlich stütze das Aktienrückkaufprogramm. Auf Basis aktueller Schätzungen ergibt sich in seinem Eigenkapitalrendite-Eigenkapitalkosten-Modell aber ein etwas niedrigerer fairer Wert./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Kaufen
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
76,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
75,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BMW AG

mehr Analysen
12:31 BMW Kaufen DZ BANK
15.05.26 BMW Neutral UBS AG
13.05.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
07.05.26 BMW Outperform Bernstein Research
07.05.26 BMW Underweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 76,30 -0,99% BMW AG

Aktuelle Aktienanalysen

16:03 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
15:52 EVN add Baader Bank
15:36 Erste Group Bank add Baader Bank
14:52 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12:52 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
12:51 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
12:51 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:48 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
12:46 Akzo Nobel Neutral UBS AG
12:35 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
12:34 Aroundtown Neutral UBS AG
12:33 Bayer Buy UBS AG
12:32 Ferrari Overweight Barclays Capital
12:31 BMW Kaufen DZ BANK
12:31 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:55 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
10:55 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
10:54 Nordex Buy Deutsche Bank AG
10:36 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:33 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
10:08 KRONES Buy Deutsche Bank AG
10:07 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:45 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
09:42 Verve Group Buy Warburg Research
09:33 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
09:24 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09:24 Infineon Buy Deutsche Bank AG
09:23 Salesforce Overweight Barclays Capital
09:10 L'Oréal Overweight Barclays Capital
09:00 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:59 Pfizer Underweight Barclays Capital
08:50 Formycon Outperform RBC Capital Markets
08:44 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:10 Verve Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:07 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:05 arGEN-X Overweight Barclays Capital
08:02 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
07:59 Hermès Outperform RBC Capital Markets
07:59 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
07:27 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:27 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 easyJet Overweight Barclays Capital
07:15 TUI Overweight Barclays Capital
07:15 Ryanair Overweight Barclays Capital
07:05 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:03 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
06:46 Ferrari Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen