NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Autobauers hätten viele positive Aspekte wie etwa die besser als erwartete operative Ergebnisentwicklung im Kerngeschäft enthalten, schrieb Stephen Reitman in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Aktien hätten immer noch deutlich Luft nach oben./rob/gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.