BMW Aktie
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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Autobauers hätten viele positive Aspekte wie etwa die besser als erwartete operative Ergebnisentwicklung im Kerngeschäft enthalten, schrieb Stephen Reitman in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Aktien hätten immer noch deutlich Luft nach oben./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Outperform
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Unternehmen:
BMW AG
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
108,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
83,04 €
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Abst. Kursziel*:
30,06%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
82,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,88%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
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KGV*:
-
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