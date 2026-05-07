BMW Aktie

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BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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07.05.2026 12:15:52

BMW Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Autobauers hätten die Erwartungen überwiegend erfüllt, während die Marge im Kerngeschäft und der Barmittelzufluss ein wenig darüber lägen, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Die Investitionen sollten den Höhepunkt erreicht haben und die Aufträge für die elektrischen "Neue Klasse"-Modelle seien hoch./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
83,04 € 		Abst. Kursziel*:
20,42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
82,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,18%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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