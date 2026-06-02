BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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02.06.2026 07:04:33

BMW Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach ihrer hauseigenen jährlichen Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. BMW rechne weiter mit einer Autoimarge von 4 bis 6 Prozent und einem Vorsteuergewinn moderat unter Vorjahresniveau. Die Investitionen sollten nach ihrem Höhepunkt 2024 weiter zurückgehen. BMW habe sich zudem stärker als die Konkurrenz gegen Wechselkursschwankungen und den Gegenwind durch steigende Rohstoffpreise abgesichert, was in der zweiten Jahreshälfte aber nachlassen sollte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 21:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
73,56 € 		Abst. Kursziel*:
35,94%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
74,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,55%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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