HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Hold" belassen. Romain Gourvil wertete das erste Quartal am Mittwochabend als solide. Er hob außerdem die bestätigten Jahresziele des Autobauers hervor. Das China-Geschäft bleibe aber einer Herausforderung. Hinsichtlich der US-Zölle herrsche Optimismus./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.