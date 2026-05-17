ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel ging am Mittwoch auf eine Informationsveranstaltung mit Finanzchef Walter Mertl nach den Quartalszahlen ein. Mertl habe sich zur aktuellen Situation in China, zur Exposition von BMW in Sachen Rohstoffinflation, zu den Eckpfeilern der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie zum bevorstehenden Kapitalmarkttag Ende September geäußert, schrieb der Analyst. Anschließend resümierte er, dass BMW voll auf Kurs zu den Jahreszielen liege. Zudem könnte der Kapitalmarkttag ein positiver Katalysator werden mit Blick auf den Weg hin zu einer operativen Ergebnismarge von 8 bis 10 Prozent im Kernsegment Automobile./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Neutral
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
76,94 €
|
Abst. Kursziel*:
14,37%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
74,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,22%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Analysen zu BMW AG
|15.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG
