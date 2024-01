Börse Europa in Grün: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50

Am Donnerstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,61 Prozent höher bei 4 475,38 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,933 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,081 Prozent fester bei 4 451,72 Punkten, nach 4 448,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 476,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 443,42 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,17 Prozent. Vor einem Monat, am 04.12.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 414,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 099,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 3 973,97 Punkten.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 2,41 Prozent auf 35,24 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,86 Prozent auf 2,74 EUR), UniCredit (+ 1,82) Prozent auf 25,49 EUR), BMW (+ 1,50 Prozent auf 101,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,45 Prozent auf 185,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen adidas (-3,01 Prozent auf 173,76 EUR), Infineon (-2,05 Prozent auf 34,92 EUR), SAP SE (-0,50 Prozent auf 136,44 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,39 Prozent auf 44,18 EUR) und BASF (-0,14 Prozent auf 47,70 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 7 003 067 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 361,073 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,73 zu Buche schlagen. Mit 11,48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at