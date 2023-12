Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen

Der TecDAX hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 2,08 Prozent aufwärts auf 3 350,52 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 490,410 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,642 Prozent auf 3 303,20 Punkte an der Kurstafel, nach 3 282,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 303,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 353,38 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 3,09 Prozent. Vor einem Monat, am 14.11.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 070,20 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, bei 3 114,39 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 14.12.2022, bei 3 079,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 15,27 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 353,38 Punkten. Bei 2 788,38 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 6,89 Prozent auf 98,42 EUR), Sartorius vz (+ 6,21 Prozent auf 337,10 EUR), EVOTEC SE (+ 6,00 Prozent auf 19,80 EUR), ADTRAN (+ 5,65 Prozent auf 6,55 USD) und SMA Solar (+ 5,30 Prozent auf 54,65 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil MorphoSys (-3,69 Prozent auf 33,67 EUR), SAP SE (-0,07 Prozent auf 146,40 EUR), Nemetschek SE (-0,05 Prozent auf 80,42 EUR), Telefonica Deutschland (-0,04 Prozent auf 2,35 EUR) und ATOSS Software (+ 0,00 Prozent auf 215,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 928 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 172,320 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,32 zu Buche schlagen. Die Telefonica Deutschland-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

