TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nemetschek SE-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nemetschek SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Nemetschek SE-Papiers betrug an diesem Tag 14,94 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,696 Nemetschek SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nemetschek SE-Aktie auf 93,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 627,72 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 527,72 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Nemetschek SE einen Börsenwert von 11,04 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nemetschek SE-Papiers auf 75,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at